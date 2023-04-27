В Германии в ожидании апелляции умер 102-летний экс-охранник концлагеря, осужденный на 5 лет

В Германии умер 102-летний мужчина, которого в прошлом году признали виновным в более чем 3500 случаях соучастия в убийствах за то, что он служил охранником в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Мужчина, которого местные СМИ идентифицировали только как Йозефа С. в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности, был приговорен к пяти годам заключения в июне прошлого года, но остался на свободе в ожидании апелляции.

Он отрицал, что работал охранником СС в лагере Заксенхаузен. Но земельный суд в Нойруппине пришел к выводу, что документы с именем, датой и местом рождения мужчины свидетельствуют о том, что он на самом деле был членом военизированного крыла Нацистской партии, которое дислоцировалось в лагере на окраине Берлина между 1942 и 1945 годами.

Десятки тысяч заключенных, среди которых были евреи, политические заключенные и пленные советские солдаты, погибли в лагере Заксенхаузен от голода, болезней, принудительного труда и других причин, а также в результате медицинских экспериментов и систематических казней, которые проводили эсэсовцы.

Оглашая приговор суда, председательствующий судья Удо Лехтерманн заявил, что подсудимый помогал системе убийств, созданной нацистами.

Согласно правовому прецеденту, созданному в 2015 году, каждый, кто помогал функционировать нацистскому лагерю, может быть привлечен к ответственности в Германии за соучастие в убийствах, совершенных в этом лагере.