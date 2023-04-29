Украина выразила протест Польше и ЕС из-за ограничений для украинской сельхозпродукции

Официальный Киев выразил протест Польше и Европейскому Союзу из-за введения ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции как противоречащих Соглашению об ассоциации.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Николенко рассказал, что ноты протеста передали в посольство Польши, а также представительство ЕС в Украине и отметили в них, что ситуация категорически неприемлема.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС.

Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжения беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственного транзита всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и за пределами ЕС", – заявил Олег Николенко.

Он добавил, что МИД призвал партнеров искать сбалансированное решение "на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности".

"Только так можно совместно успешно противодействовать российской полномасштабной агрессивной войне против Украины и уже сейчас укреплять единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", – отметил спикер.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по украинской агропродовольственной продукции, импорт которой эти страны ограничили.

"Исключительные защитные меры", то есть запрет на импорт, согласовали для 4 видов продукции: пшеница, кукуруза, рапс, семена подсолнечника. В перечень не вошло подсолнечное масло.

При этом будут проводиться защитные расследования в отношении некоторых других продуктов, включая масло.

Также ЕС выделит пакет поддержки в размере 100 млн евро для пострадавших фермеров в 5 странах-членах.

В обмен на это пять стран ЕС отменят односторонние меры по запрету на импорт украинской продукции.

Действующие меры, вводящие беспошлинную торговлю с Украиной, заканчиваются 5 июня, поэтому новые меры должны вступить в силу на день позже. Послы ЕС 28 апреля проголосовали за соответствующий регламент.

Читайте подробнее на эту тему в статье Зерновой компромисс: как Брюссель хочет уладить кризис с украинским экспортом в ЕС