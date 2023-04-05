Президент Турции призвал реформировать Совет безопасности ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН, назвав "неустойчивым" устройство, когда пять государств имеют гораздо большее влияние, чем все остальные.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что видит неотложную необходимость изменить правила Совета безопасности.

"Действующий уклад, при котором судьба человечества оказывается в руках пяти государств (постоянных членов Совбеза с правом вето - ред.), неустойчив. Нужно безотлагательно реформировать СБ ООН, с всеобъемлющим и инклюзивным пониманием", - сказал президент Турции на ужине с иностранными послами и дипломатами.

Эрдоган сказал также, что верит в возможность "справедливого мира" между Россией и Украиной, который "дал бы возможность обеим сторонам достойно выйти из ситуации и позволил бы нашему региону выйти из водоворота, в котором он оказался".

Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Как сообщалось, Россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать на ротационной основе в Совбезе ООН.

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, главный дипломат ЕС отметил, что начало председательства России "подходит ко Дню дурака", а министр иностранных дел Литвы прокомментировал ситуацию шуткой о российском военном корабле.