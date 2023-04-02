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Глава МИД Чехии: Совбез ООН нуждается в реформе, председательство РФ - последнее тому доказательство

Воскресенье, 2 апреля 2023, 18:31

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в воскресенье поддержал призывы украинской стороны к реформированию Организации Объединенных Наций, учитывая председательство в Совете Безопасности России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Согласен с Владимиром Зеленским: Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании", - отметил глава чешской дипломатии.

"Последним доказательством этого является то, что в институте, который должен обеспечивать мир, председательствует государство, которое нарушает Устав ООН и угрожает безопасности всего мира", - добавил Липавский.

В вечернем обращении в субботу Зеленский, комментируя начало председательства России в Совбезе ООН, подчеркнул, что "не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институтов, в частности Совбеза ООН".

"Реформу, которая очевидно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир", - добавил он.

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Как сообщалось, Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Председательство в Совбезе ООН меняется по ротационному принципу каждый месяц, причем каждая следующая страна избирается в порядке английского алфавита среди действующего состава органа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совета Безопасности ООН не дать РФ злоупотреблять ее председательством в этом органе. А министр иностранных дел Литвы поздравил РФ с предстедательством в Совбезе ООН шуткой о русском военном корабле.

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Чехия Россия ООН

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