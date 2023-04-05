Президент Туреччини закликав реформувати Раду безпеки ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав реформувати Раду безпеки ООН, назвавши "нестійким" устрій, коли п’ять держав мають набагато більший вплив за всіх інших.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує агентство Anadolu.

Ердоган заявив, що бачить невідкладну необхідність змінити правила Ради безпеки.

"Чинний устрій, за якого доля людства опиняється в руках п’яти держав (постійних членів Радбезу з правом вето – ред.), не є стійким. Потрібно невідкладно реформувати РБ ООН, із всеосяжним та інклюзивним порозумінням", - сказав президент Туреччини на вечері з іноземними послами та дипломатами.

Ердоган сказав також, що вірить у можливість "справедливого миру" між Росією та Україною, який "дав би можливість обом сторонам гідно вийти із ситуації та дозволив би нашому регіону вийти з виру, у якому він опинився".

Нагаємо, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Як повідомлялося, Росія з 1 квітня протягом місяця головуватиме на ротаційній основі в Радбезі ООН.

Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, головний дипломат ЄС зазначив, що початок головування Росії "пасує дню дурня", а міністр закордонних справ Литви прокоментував ситуацію жартом про російський військовий корабель.