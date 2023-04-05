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На севере Молдовы выпал снег, водители застряли на дорогах

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Среда, 5 апреля 2023, 08:59

На севере Молдовы пограничникам пришлось освобождать из снежного плена машины, которые застряли на дорогах из-за снегопада в ночь на 5 апреля.

Об этом проинформировала пограничная полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, в Единецком районе молдовским пограничникам пришлось неоднократно помогать водителям, которые застряли на заснеженных дорогах или вылетели за пределы проезжей части.

 

ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИЦИЯ МОЛДОВЫ

"В этих обстоятельствах напоминаем всем водителям о важности заблаговременного информирования о погодных условиях как в стране, так и в государства назначения поездок", - отметили пограничники.

Они подчеркнули, что сейчас пункты пересечения границы работают в обычном режиме, а дороги доступны для движения транспорта.

Водители, которые оказались в сложной ситуации из-за непогоды, могут обратиться в службу 112.

Напомним, в середине марте в Британии из-за снегопадов тысячи водителей застряли на дорогах, а аэропорты Лондона отменили ряд рейсов.

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