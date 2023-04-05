На півночі Молдови випав сніг, водії застрягли на дорогах

На півночі Молдови прикордонникам довелось визволяти зі снігового полону автівки, які застрягли на дорогах через снігопад у ніч на 5 квітня.

Про це проінформувала прикордонна поліція Молдови, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, у Єдинецькому районі молдовським прикордонникам довелося неодноразово допомагати водіям, які застрягли на засніжених дорогах чи вилетіли за межі проїзної частини.

ФОТО: ПРИКОРДОННА ПОЛІЦІЯ МОЛДОВИ

"У цих обставинах нагадуємо усім водіям про важливість завчасного інформування про погодні умови як у країні, так і в держави призначення поїздок", - зазначили прикордонники.

Вони підкреслили, що наразі пункти перетину кордону працюють у звичайному режимі, а дороги доступні для руху транспорту.

Водії, які опинилися в складній ситуації через негоду, можуть звернутися до служби 112.

Нагадаємо, у середині березні у Британії через снігопади тисячі водіїв застрягли на дорогах, а аеропорти Лондона скасували низку рейсів.