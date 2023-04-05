На півночі Молдови випав сніг, водії застрягли на дорогах
Середа, 5 квітня 2023, 08:59
На півночі Молдови прикордонникам довелось визволяти зі снігового полону автівки, які застрягли на дорогах через снігопад у ніч на 5 квітня.
Про це проінформувала прикордонна поліція Молдови, пише "Європейська правда".
Згідно з повідомленням, у Єдинецькому районі молдовським прикордонникам довелося неодноразово допомагати водіям, які застрягли на засніжених дорогах чи вилетіли за межі проїзної частини.
"У цих обставинах нагадуємо усім водіям про важливість завчасного інформування про погодні умови як у країні, так і в держави призначення поїздок", - зазначили прикордонники.
Вони підкреслили, що наразі пункти перетину кордону працюють у звичайному режимі, а дороги доступні для руху транспорту.
Водії, які опинилися в складній ситуації через негоду, можуть звернутися до служби 112.
Нагадаємо, у середині березні у Британії через снігопади тисячі водіїв застрягли на дорогах, а аеропорти Лондона скасували низку рейсів.