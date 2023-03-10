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В Британии из-за снегопадов тысячи водителей застряли на дорогах

Пятница, 10 марта 2023, 11:18

Сильный снегопад вызвал длительные задержки на Транспеннинской автомагистрали М62, которая пролегает от Ливерпуля на западе до Халла на востоке Англии, в других частях Великобритании также наблюдаются трудности из-за непогоды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Национальная служба автомобильных дорог сообщила, что две полосы были закрыты вблизи Манчестера, что повлекло многокилометровые пробки.

Десятки пользователей Твиттера описали, как рано утром в пятницу они провели несколько часов в пробках.

Некоторые из пострадавших автомобилистов сообщили, что сильный ветер вызвал занос снега обратно на полосы, только что расчищенные снегоуборочной техникой National Highways.

 

Проблемы на дорогах из-за снегопадов наблюдаются и в южной части Англии.

Из-за непогоды ряд дорог был вообще закрыт.

Страдают не только автомобилисты, но и пассажиры железнодорожного транспорта. Кое-где поезда сильно опаздывают или вообще отменены из-за снегопадов и поваленных деревьев на путях.

В аэропорту Ист-Мидландс утром в пятницу на три часа закрывали взлетно-посадочную полосу.

Из-за непогоды по всей стране были закрыты сотни школ.

Длительное похолодание вызвано штормом, который французская метеорологическая служба назвала штормом "Лариса".

Метеоролог Метеорологической службы Джонатан Вотри говорит, что шторм принес в Британию низкое давление, которое снижает температуру, и вызывает осадки.

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Великобритания

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