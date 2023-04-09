Жителей Гамбурга предупредили о токсичном дыме из-за крупного пожара на складах

В Гамбурге пожарная служба предупредила население о токсичном дыме после крупного пожара на нескольких складах в районе Ротенбургсорт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно официальному предупреждению, разосланному в воскресенье утром, жители Ротенбургсорта могут "пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе, которым мы дышим".

Население попросили немедленно закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционеры. Облако дыма движется к центру города. В официальном предупреждении развитие пожара и задымления классифицируется как "чрезвычайная опасность".

"Центр Гамбурга полностью задымлен", - сообщил представитель пожарной службы. Ротенбургсорт расположен к востоку от центра города на Эльбе и граничит, среди прочего, с районом ГафенСити. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пока что пожарные не смогли предоставить никакой информации о том, как мог произойти крупный пожар в Пасхальную ночь и что именно находится на горящих складах. Однако, по словам пожарных, на месте стоянки грузовиков произошел прорыв нескольких контейнеров. Они содержали легковоспламеняющиеся жидкости. Было непонятно, что именно это были за химикаты.

Согласно сообщению NDR, это был сероводород.

Пожар вспыхнул около 4:30 утра на стоянке для грузовиков. Над местом пожара стоит "грибовидный дым". Постоянно происходят детонации, пожарные могут попасть на место только в респираторах.

"Это действительно чрезвычайная, сложная операция", - сказал представитель пожарной службы. Он предположил, что работы по тушению, в которых задействованы около 210 экстренных служб, продлятся в течение дня. Только после этого полиция сможет начать расследование пожара.

Пожар также повлиял на железнодорожное движение. По сообщению Deutsche Bahn, движение поездов между Гамбургом и Бюхеном (Шлезвиг-Гольштейн) пришлось остановить из-за пожара в непосредственной близости от платформы. Это, в свою очередь, означало, что все поезда IC, EC и ICE между Гамбургом и Берлином должны были быть перенаправлены и задержались примерно на 60 минут.

Напомним, четырехэтажный жилой дом обрушился в ночь с субботы на воскресенье в центре Марселя, ранив по меньшей мере пять человек.