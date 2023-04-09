Мешканців Гамбурга попередили про токсичний дим через велику пожежу на складах

У Гамбурзі пожежна служба попередила населення про токсичний дим після великої пожежі на кількох складах в районі Ротенбургсорт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з офіційним попередженням, розісланим у неділю вранці, жителі Ротенбургсорта можуть "постраждати від димових газів і хімічних компонентів у повітрі, яким ми дихаємо" .

Населення попросили негайно закрити вікна і двері, а також вимкнути вентиляцію і кондиціонери. Хмара диму рухається до центру міста. В офіційному попередженні розвиток пожежі та задимлення класифікується як "надзвичайна небезпека".

"Центр Гамбурга повністю задимлений", - повідомив представник пожежної служби. Ротенбургсорт розташований на схід від центру міста на Ельбі і межує, серед іншого, з районом ГафенСіті. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Поки що пожежники не змогли надати жодної інформації про те, як могла статися велика пожежа у Великодню ніч і що саме знаходиться на палаючих складах. Однак, за словами пожежників, на місці стоянки вантажівок стався прорив кількох контейнерів. Вони містили легкозаймисті рідини. Було незрозуміло, що саме це були за хімікати.

Згідно з повідомленням NDR, це був сірководень.

Пожежа спалахнула близько 4:30 ранку на стоянці для вантажівок. Над місцем пожежі стоїть "грибовидний дим". Постійно відбуваються детонації, пожежники можуть потрапити на місце тільки в респіраторах.

"Це дійсно надзвичайна, складна операція", - сказав представник пожежної служби. Він припустив, що роботи з гасіння, в яких задіяні близько 210 екстрених служб, триватимуть протягом дня. Лише після цього поліція зможе розпочати розслідування пожежі.

Пожежа також вплинула на залізничний рух. За повідомленням Deutsche Bahn, рух поїздів між Гамбургом і Бюхеном (Шлезвіг-Гольштейн) довелося зупинити через пожежу в безпосередній близькості від платформи. Це, в свою чергу, означало, що всі поїзди IC, EC і ICE між Гамбургом і Берліном повинні були бути перенаправлені і затрималися приблизно на 60 хвилин.

Нагадаємо, чотириповерховий житловий будинок обвалився в ніч з суботи на неділю в центрі Марселя, поранивши щонайменше п'ятьох людей.