Франция склоняет Европарламент к переезду в Страсбург, предлагая офис за 700 тысяч евро

Высокопоставленные члены Европарламента рассматривают предложение премьер-министра Франции Элизабет Борн об аренде нового офисного блока за 700 тысяч евро в год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Борн направила президенту Европарламента Роберте Метсоле 3 мая письмо, в котором французское правительство предложило сдать в аренду Европарламенту совершенно новый офисный блок Osmose после его покупки в рамках сложной схемы, которая может обойтись французским налогоплательщикам в десятки миллионов евро.

Во французском письме предложение сформулировано как "в интересах Европейского парламента" и "выгодное предложение", но независимо от того, правда это или нет, если его примут, это станет большой победой для французского правительства, поскольку закрепит присутствие Европарламента в Страсбурге.

Так называемое здание Osmose – это ультрасовременный офисный блок площадью 15 тысяч квадратных метров, расположенный недалеко от полукруга парламента в Страсбурге.

Сотни евродепутатов прилетают в Страсбург – официальную резиденцию парламента в соответствии с договорами ЕС – на четыре дня каждый месяц, чтобы побывать на голосовании и переговорах. Но большинство чиновников ЕС, евродепутатов и парламентских помощников проводят большую часть своего времени в бельгийской столице Брюсселе, где расположены два других основных института ЕС.

Согласно плану Борн, после покупки здания французское государство будет сдавать его в аренду на 99 лет на "выгодных финансовых условиях, 700 тысяч евро в год". Борн написала, что по оценкам, которые еще не подтверждены, рыночная арендная плата, которую может получить такое здание, составляет 3,4 млн евро.

По данным издания, Метсола и 14 вице-президентов Европарламента обсудили это предложение на закрытой встрече в понедельник вечером, но не пришли к решению о том, принимать ли предложение.

"Французское государство готово сделать дополнительные инвестиции и приобрести здание Osmose в ближайшие несколько месяцев", – написал Борн в письме.

Борн заявила, что покупка будет осуществляться по рыночной стоимости, и в ее письме не упоминается цена покупки Osmose. Однако это будет означать значительные инвестиции для французских налогоплательщиков, поскольку в 2021 году, согласно официальным документам, Франция владела только 49-процентной долей в здании стоимостью 57,2 млн евро.

Сейчас Европарламенту приходится арендовать дополнительные площади в Страсбурге у Совета Европы, который не является органом ЕС, чтобы иметь достаточно рабочего пространства.

Согласно предварительным официальным оценкам, комплекс Osmose должен был принести владельцам, французской группе недвижимости Icade и французскому государственному финансовому учреждению Caisse des Dépôts, 3,1 миллиона евро и помочь Франции сохранить присутствие Европарламента в Страсбурге. Большинство его зданий остаются пустующими с момента его открытия в 2021 году.

Париж сначала убеждал Метсолу купить здание Osmose, а в прошлом году были разговоры, которые сошли на нет, о переоборудовании одного из имеющихся зданий парламента в гостиницу.