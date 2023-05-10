Франція схиляє Європарламент до переїзду в Страсбург, пропонуючи офіс за 700 тисяч євро

Високопоставлені члени Європарламенту розглядають пропозицію прем'єр-міністерки Франції Елізабет Борн про оренду нового офісного блоку за 700 000 євро на рік.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Борн надіслала президентці Європарламенту Роберті Метсолі 3 травня лист, у якому французький уряд запропонував здати в оренду Європарламенту абсолютно новий офісний блок Osmose після його купівлі в рамках складної схеми, яка може обійтися французьким платникам податків у десятки мільйонів євро.

У французькому листі пропозицію сформульовано як "в інтересах Європейського парламенту" і "вигідну пропозицію", але незалежно від того, правда це чи ні, якщо її ухвалять, це стане великою перемогою для французького уряду, оскільки закріпить присутність Європарламенту в Страсбурзі.

Так звана будівля Osmose – це ультрасучасний офісний блок площею 15 000 квадратних метрів, розташований недалеко від півкола парламенту в Страсбурзі.

Сотні євродепутатів прилітають до Страсбурга – офіційної резиденції парламенту відповідно до договорів ЄС – на чотири дні щомісяця, щоб побувати на голосуванні та переговорах. Але більшість чиновників ЄС, євродепутатів і парламентських помічників проводять більшу частину свого часу в бельгійській столиці Брюсселі, де розташовано два інших основних інститути ЄС.

Згідно з планом Борн, після купівлі будівлі французька держава здаватиме її в оренду на 99 років на "вигідних фінансових умовах, 700 000 євро на рік". Борн написала, що за оцінками, які ще не підтверджені, ринкова орендна плата, яку може отримати така будівля, становить 3 400 000 євро.

За даними видання, Метсола і 14 віцепрезидентів Європарламенту обговорили цю пропозицію на закритій зустрічі в понеділок увечері, але не дійшли до рішення про те, чи приймати пропозицію.

"Французька держава готова зробити додаткові інвестиції і придбати будівлю Osmose в найближчі кілька місяців", – написав Борн у листі.

Борн заявила, що купівля здійснюватиметься за ринковою вартістю, і в її листі не згадується ціна купівлі Osmose. Проте це означатиме значні інвестиції для французьких платників податків, оскільки 2021 року, згідно з офіційними документами, Франція володіла тільки 49-відсотковою часткою в будівлі вартістю 57,2 млн євро.

Наразі Європарламенту доводиться орендувати додаткові площі у Страсбурзі у Ради Європи, яка не є органом ЄС, щоб мати достатньо робочого простору.

Згідно з попередніми офіційними оцінками, комплекс Osmose мав принести власникам, французькій групі нерухомості Icade і французькій державній фінансовій установі Caisse des Dépôts, 3,1 мільйона євро і допомогти Франції зберегти присутність Європарламенту в Страсбурзі. Більшість його будівель залишаються порожніми з моменту його відкриття 2021 року.

Париж спочатку переконував Метсолу купити будівлю Osmose, а торік були розмови, які зійшли нанівець, про переобладнання однієї з наявних будівель парламенту на готель.