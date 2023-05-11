В немецком Ратингене произошел взрыв в доме: 12 пострадавших
В немецком городе Ратинген в четверг, 11 мая, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого пострадали 12 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Отмечается, что взрыв, вероятно, был преднамеренным. Он произошел в тот момент, когда спасатели и полицейские попытались открыть дверь в одну из квартир.
Полицию и спасателей вызвали жители дома, которые заподозрили, что в одной из квартир находится человек, которому нужна помощь. В этой квартире впоследствии обнаружили труп – это была мать мужчины, который устроил взрыв.
"Когда полицейские приехали, они открыли дверь квартиры. В охваченном огнем помещении были сын и мать; мужчина устроил подрыв неизвестным предметом", – заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реуль.
Среди раненых – 10 пожарных и двое спасателей. Некоторые получили достаточно серьезные травмы.
Мужчину, который мог устроить взрыв, арестовали. Он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.
Ранее сообщалось, что в центре итальянского Милана произошел мощный взрыв.