В немецком Ратингене произошел взрыв в доме: 12 пострадавших

В немецком городе Ратинген в четверг, 11 мая, произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате которого пострадали 12 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Отмечается, что взрыв, вероятно, был преднамеренным. Он произошел в тот момент, когда спасатели и полицейские попытались открыть дверь в одну из квартир.

Полицию и спасателей вызвали жители дома, которые заподозрили, что в одной из квартир находится человек, которому нужна помощь. В этой квартире впоследствии обнаружили труп – это была мать мужчины, который устроил взрыв.

"Когда полицейские приехали, они открыли дверь квартиры. В охваченном огнем помещении были сын и мать; мужчина устроил подрыв неизвестным предметом", – заявил министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реуль.

Среди раненых – 10 пожарных и двое спасателей. Некоторые получили достаточно серьезные травмы.

Мужчину, который мог устроить взрыв, арестовали. Он получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в центре итальянского Милана произошел мощный взрыв.