У німецькому Ратінгені стався вибух у будинку: 12 постраждалих

У німецькому місті Ратінген в четвер, 11 травня, стався вибух у багатоквартирному будинку, внаслідок якого постраждали 12 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Зазначається, що вибух, ймовірно, був навмисним. Він стався у той момент, коли рятувальники і поліцейські спробували відчинити двері в одну з квартир.

фото: Tim Oelbermann

Поліцію і рятувальників викликали мешканці будинку, які запідозрили, що в одній з квартир перебуває людина, якій потрібна допомога. У цій квартирі згодом виявили труп – це була мати чоловіка, який влаштував вибух.

"Коли поліцейські приїхали, вони відчинили двері квартири. В охопленому вогнем приміщенні були син і мати; чоловік влаштував підрив невідомим предметом", – заявив міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Реуль.

Серед поранених – 10 пожежників і двоє рятувальників. Дехто отримав досить серйозні травми.

Чоловіка, який міг влаштувати вибух, арештували. Він отримав серйозні поранення і був доставлений до лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі італійського Мілана стався потужний вибух.