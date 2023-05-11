Российский олигарх судится с правительством Британии: хочет вернуть суперъяхту за 43 млн евро

Российский олигарх Сергей Науменко подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса, требуя у министерства транспорта отменить арест его 58,5-метровой суперъяхты Phi стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (43,5 миллиона евро) и возместить убытки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Об аресте суперъяхты Phi в марте 2022 года объявил тогдашний министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, который заявил, что конфискация "превратила икону российской власти и богатства на четкое и строгое предупреждение Путину и его друзьям".

Судно находилось в Лондоне для участия в конкурсе суперъяхт World Superyacht Awards, который проходил в пятизвездочном отеле в богатом лондонском районе Найтсбридж.

Тогда британское правительство заявило, что задержание и арест Phi не требовало доказательств или подозрений, что его владелец тесно связан с путиниским режимом – достаточно было того, что он гражданин России.

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Как отмечает The Guardian, Науменко, которого российские СМИ связывают с одним из крупных мобильных операторов и называют "девелопером", так и не попал под санкции Британии.

Ожидается, что слушания по существу в Высоком суде Англии и Уэльса, которые и решат судьбу суперъяхты Phi, состоятся в июле.

Правительства США и Европы задержали десятки суперъяхт, принадлежащих известным российским олигархам, которые находятся под санкциями. Общая их стоимость составляет около 3,7 миллиарда долларов.

В прошлом году на аукционе впервые продали арестованную в Гибралтаре яхту Axioma российского олигарха Дмитрия Пумпянского за 37,5 миллиона долларов.