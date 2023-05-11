Російський олігарх судиться з урядом Британії: хоче повернути супер'яхту за 43 млн євро

Російський олігарх Сергєй Науменко подав позов до Високого суду Англії та Уельсу, вимагаючи в міністерства транспорту скасувати арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів (43,5 мільйона євро) та відшкодувати збитки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Про арешт супер’яхти Phi в березні 2022 року оголосив тодішній міністр транспорту Британії Грант Шаппс, який заявив, що конфіскація "перетворила ікону російської влади й багатства на чітке і суворе попередження Путіну та його друзям".

Судно перебувало в Лондоні для участі в конкурсі супер’яхт World Superyacht Awards, який відбувався в п'ятизірковому готелі в заможному лондонському районі Найтсбридж.

Тоді британський уряд заявив, що затримання й арешт Phi не потребувало доказів чи підозр, що його власник тісно пов'язаний із путіниським режимом – достатньо було того, що він громадянин Росії.

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Як зазначає The Guardian, Науменко, якого російські ЗМІ пов’язують із одним із великих мобільних операторів і називають "девелопером", так і не потрапив під санкції Британії.

Очікується, що слухання по суті у Високому суді Англії та Уельсу, які й вирішать долю супер’яхти Phi, відбудуться в липні.

Уряди США та Європи затримали десятки супер’яхт, що належать відомим російським олігархам, які перебувають під санкціями. Загальна їх вартість становить близько 3,7 мільярда доларів.

Минулого року на аукціоні вперше продали заарештовану в Гібралтарі яхту Axioma російського олігарха Дмитрія Пумп'янського за 37,5 мільйона доларів.