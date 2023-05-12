ЕС намерен проложить подводный интернет-кабель через Черное море, чтобы улучшить связь с Грузией и уменьшить зависимость от коммуникационной инфраструктуры, которая проходит через Россию.

Об этом сообщило в пятницу издание Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В документе Европейской комиссии, с которым ознакомилось издание, сказано, что прокладка 1100-километрового кабеля будет стоить 45 миллионов евро. Он будет предназначен для соединения Европы с Кавказом.

Это поможет снизить "зависимость от наземного оптоволоконного соединения, проходящего через Россию", пояснили в Еврокомиссии.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что ЕС и Грузия в 2021 году в принципе согласились с необходимостью этого кабеля. Война в Украине дала проекту дополнительный толчок, основанный на необходимости уменьшить зависимость от "соединений, которые являются опасными или нестабильными".

Однако проект пока на рассмотрении и средства на его реализацию не выделены, говорится в сообщении.

В то же время британская телекоммуникационная корпорация Vodafone также планирует проложить подводный кабель в Черном море, сообщает FT.

Проект Vodafone под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцию с Грузией, а затем будет пролегать в Армению, Казахстан и далее в Азию. Сейчас компания ищет поставщиков, сообщил источник газеты. В самой Vodafone от комментариев отказались.

В декабре ЕС объявил о планах инвестировать около 2,3 миллиарда евро в строительство Черноморского стратегического подводного электрокабеля, который соединит Грузию и Румынию и обеспечит экспорт "зеленой энергии" с Южного Кавказа в Европу.

В апреле стало известно, что ЕС начинает выделять финансирование на прокладку нового оптоволоконного кабеля под названием Far North Fiber, который будет соединять страны ЕС с Японией через Арктику.