ЄС має намір прокласти підводний інтернет-кабель через Чорне море, щоб покращити зв’язок із Грузією та зменшити залежність від комунікаційної інфраструктури, яка проходить через Росію.

Про це повідомило у п’ятницю видання Financial Times із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

У документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання, сказано, що прокладання 1100-кілометрового кабелю коштуватиме 45 мільйонів євро. Він буде призначений для з’єднання Європи з Кавказом.

Це допоможе знизити "залежність від наземного оптоволоконного з’єднання, що проходить через Росію", пояснили у Єврокомісії.

Джерело, обізнане з цим питанням, повідомило, що ЄС і Грузія у 2021 році в принципі погодилися із необхідністю цього кабелю. Війна в Україні дала проєкту додатковий поштовх, що ґрунтується на необхідності зменшити залежність від "з’єднань, які є небезпечними або нестабільними".

Проте проєкт поки що на розгляді і кошти на його реалізацію не виділені, йдеться у повідомленні.

У той самий час британська телекомунікаційна корпорація Vodafone також планує прокласти підводний кабель у Чорному морі, повідомляє FT.

Проєкт Vodafone під назвою Kardessa з'єднає Україну з Болгарією, Туреччину з Грузією, а потім пролягатиме до Вірменії, Казахстану і далі до Азії. Наразі компанія шукає постачальників, повідомило джерело газети. У самій Vodafone від коментарів відмовилися.

У грудні ЄС оголосив про плани інвестувати близько 2,3 мільярда євро в будівництво Чорноморського стратегічного підводного електрокабелю, який з’єднає Грузію та Румунію та забезпечить експорт "зеленої енергії" з Південного Кавказу до Європи.

У квітні стало відомо, що ЄС починає виділяти фінансування на прокладання нового оптоволоконного кабелю з назвою Far North Fiber, що сполучатиме країни ЄС із Японією через Арктику.