Из РФ полностью выйдет французская компания, которая ранее хотела возобновить там продажу водки

Второй крупнейший мировой производитель алкоголя, французская компания Pernod Ricard в пятницу объявила о полном уходе с российского рынка.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Pernod Ricard может подтвердить, что прекращает весь экспорт своих международных брендов в Россию в конце апреля 2023 года", – говорится в заявлении компании.

Там добавили, что также прекратят дистрибуцию своей продукции в России, что, как ожидается, займет несколько месяцев.

Pernod Ricard – владелец бренда шведской водки Absolut, которая в прошлом месяце заявила о возобновлении экспорта в Россию.

Возобновление импорта водки в РФ вызвало шквал критики, в том числе и от высокопоставленных чиновников. Кроме того, известные бары и рестораны Стокгольма прекратили продажу продукции Pernod Ricard, а в соцсетях начали распространяться призывы к полному ее бойкоту.

После этого производитель водки Absolut объявил о прекращении всего экспорта в Россию.