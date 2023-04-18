Производитель водки в Швеции остановил экспорт в Россию после призывов его бойкотировать

Производитель шведской водки Absolut во вторник объявил о прекращении всего экспорта в Россию после непродолжительного восстановления на фоне призывов шведов объявить бренду бойкот.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Владелец бренда Absolut, шведская компания Pernod Ricard, ранее в апреле подтвердила, что возобновила часть экспорта в Россию после того, как остановила его после полномасштабного вторжения России в Украину.

Решение объяснили тем, что с ноября прошлого года Россия разрешила параллельный импорт алкоголя без разрешения уполномоченных импортеров, таким образом обходя санкции ЕС.

В Pernod Ricard подчеркнули, что решение о возобновлении экспорта было принято частично для того, чтобы защитить своих сотрудников в России от "уголовной ответственности" и обвинений в "преднамеренном банкротстве".

Но возобновление импорта водки в РФ вызвало шквал критики, в том числе и от высокопоставленных чиновников. К примеру, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что был "очень удивлен", узнав о возобновлении импорта водки.

В ответ на решение Pernod Ricard несколько известных баров и ресторанов в Стокгольме прекратили продажу продукции компании, а в соцсетях начали распространяться призывы к полному ее бойкоту.

Во вторник исполнительный директор The Absolut Company Стефани Дюрру заявила, что компания на фоне критики прекращает экспорт водки в Россию.

"Реакция последних дней четко отражает роль, которую Absolut играет для своей большой аудитории в Швеции. Мы признаем важность долговременных и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом", – добавила она.

Как сообщалось, Италия, согласно официальной статистике, в прошлом году экспортировала в Россию вина на 172 миллиона евро, что является рекордным показателем с начала ведения статистики.