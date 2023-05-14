Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию якобы должен отправиться в Париж.

Об этом с сообщением на свои источники сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Журналисты узнали от неназванных собеседников, что Зеленского ожидают в Париже вечером 14 мая, сразу после его визита в Германию.

Аналогичную информацию с дополнительными деталями получили и журналисты Le Figaro.

По данным издания, Зеленский прибудет на авиабазу Веллизи-Вилласубле в столичном регионе, где его будут встречать премьер Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

Его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном планируется на понедельник в Версале.

Напомним, в первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине, а в течение субботы – в Риме и Ватикане.

На совместном брифинге лидеров канцлер Германии Олаф Шольц заявил, среди прочего, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине.

Зеленский на брифинге отметил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Он также заявил, что верит в успех "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.