Зеленський із Берліна прямує до Парижа – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини нібито має вирушити до Парижа.

Про це з повідомлянням на свої джерела повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Журналісти дізналися від неназваних співрозмовників, що Зеленського очікують у Парижі увечері 14 травня, одразу після його візиту до Німеччини.

Аналогічну інформацію з додатковими деталями отримали й журналісти Le Figaro.

За даними видання, Зеленський прибуде на авіабазу Веллізі-Вілласубле у столичному регіоні, де його зустрічатимуть прем’єрка Елізабет Борн та міністерка закордонних справ Катрін Колонна.

Його зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном планується на понеділок у Версалі.

Нагадаємо, у першій половині дня у неділю Зеленський перебував з візитом у Берліні, а протягом суботи – у Римі та Ватикані.

На спільному брифінгу лідерів канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, серед іншого, що виведення російських військ є необхідною передумовою для встановлення миру в Україні.

Зеленський сказав, що цього року настав час визначати завершення російсько-української війни.

Він також заявив, що вірить в успіх "коаліції винищувачів" на тлі своїх візитів до європейських столиць.