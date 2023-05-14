Украина и Германия приняли совместное заявление по итогам визита Зеленского в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц приняли совместную декларацию по итогам визита Зеленского в Берлин.

Как сообщает "Европейская правда", украиноязычную версию документа опубликовал Офис президента.

Среди прочего, в ней Германия обещает предоставлять Украине политическую, гуманитарную, военную поддержку в связи с российской агрессией "столько, сколько необходимо" в различных форматах.

В заявлении отмечается уже сделанный Германией вклад в поддержку Украины и напоминается, что Берлин зарезервировал в целом более 11 миллиардов евро на 2023 и последующие годы для продолжения военной поддержки Украины, а общая прямая поддержка для Украины с 24 февраля 2022 года составляет уже 17 миллиардов евро.

Берлин выражает готовность сотрудничать с Украиной для содействия реализации "формулы мира" и организации Глобального саммита мира и приветствует международные усилия с участием Украины по обеспечению ответственности путем создания надлежащего механизма правосудия для обеспечения эффективной ответственности за преступление агрессии.

Стороны соглашаются с необходимостью усиливать коллективное давление на Россию с помощью санкций и борьбы с обходом санкций, как и бороться с негативными последствиями войны в мире.

Украина и Германия отмечают, что вместе с партнерами продолжат разрабатывать механизмы компенсаций за ущерб, нанесенный российской агрессией, в том числе исследуют варианты использования замороженных российских активов.

Также Германия выражает готовность участвовать в восстановлении Украины в сотрудничестве с другими странами, отмечают роль Берлина в модернизации и восстановлении украинского энергетического сектора.

"Германия решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и в выполнении требований, необходимых для начала переговоров о вступлении, а также с нетерпением ожидает отчет Европейской комиссии в рамках пакета мер по расширению осенью 2023 года", – отмечают относительно евроинтеграции Украины.

Что касается движения в НАТО, Германия выражает поддержку Комиссии Украина – НАТО как платформе для дальнейшего расширения партнерства между НАТО и Украиной "на ее пути, определенном Бухарестской декларацией".

"Украина и Германия с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – добавляют в документе.

Напомним, в первой половине дня в воскресенье Зеленский находился с визитом в Берлине.

На совместном брифинге лидеров канцлер Германии Олаф Шольц заявил, среди прочего, что вывод российских войск является необходимым условием для установления мира в Украине.

Зеленский на брифинге отметил, что в этом году пришло время определять завершение российско-украинской войны.

Он также заявил, что верит в успех "коалиции истребителей" на фоне своих визитов в европейские столицы.