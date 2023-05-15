Качиньский: ЕС точно идет в неправильном направлении

Председатель польской партии власти "Право и справедливость" Ярослав Качиньский раскритиковал предложения усилить климатическое законодательство ЕС и частично отказаться от принципа единодушия в принятии решений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Свое очередное критическое заявление в отношении ЕС Качиньский изложил в письме, направленном участникам конференции Силезского ордена, темой которого был вопрос "Сколько Европы в Европейском Союзе?"

"Ответ на него должен быть таким: ее становится все меньше и меньше. Конечно, я имею в виду Европу в традиционном понимании, то есть Европу, которая вырастает из трех традиций: греческой философии, римского права и иудео-христианской религии", – уточнил политик.

"Таким образом, происходит эрозия фундаментальных ценностей и принципов нашей цивилизации. Сегодняшний Европейский Союз отличается не только от проекта, который содержался в видении отцов-основателей ЕС, но и от того, в который мы вступили 1 мая 2004 года", – добавил он.

Среди отличий он перечислил "рост немецко-французского доминирования, особенно после Brexit", "присвоение Брюсселем полномочий", "все более частое использование внедоговорных процедур" и "применение двойных стандартов".

В качестве примеров он привел предложение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от принципа единогласия в принятии отдельных решений ЕС – в частности в сфере внешней политики и политики безопасности, а также налогообложения.

"Европейский Союз однозначно движется в неправильном направлении, но тот факт, что его эволюция пошла в таком направлении, не означает, что этому нельзя противодействовать, что нельзя попытаться это исправить", – подытожил лидер "Права и справедливости".

Ранее Ярослав Качиньский, который в июне 2022 года ушел с должности вице-премьера Польши, не менее критично отзывался о Европейском Союзе.

Так, в декабре 2021 года он заявил, что Германия пытается превратить ЕС в "германский четвертый рейх". А обосновывая отказ ввести евро, говорил, что это "означало бы радикальное обнищание поляков, большое их ограбление".