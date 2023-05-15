Качинський: ЄС точно йде в неправильному напрямку

Голова польської партії влади "Право і справедливість" Ярослав Качинський розкритикував пропозиції посилити кліматичне законодавство ЄС і частково відмовитись від принципу одностайності в ухваленні рішень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Свою чергову критичну заяву щодо ЄС Качинський виклав у листі, надісланому учасникам конференції Сілезького ордену, темою якого було питання "Скільки Європи в Європейському Союзі?"

"Відповідь на нього має бути такою: її стає все менше і менше. Звичайно, я маю на увазі Європу в традиційному розумінні, тобто Європу, яка виростає з трьох традицій: грецької філософії, римського права і юдео-християнської релігії", – уточнив політик.

"Таким чином, відбувається ерозія фундаментальних цінностей і принципів нашої цивілізації. Сьогоднішній Європейський Союз відрізняється не тільки від проєкту, який містився в баченні батьків-засновників ЄС, але й від того, в який ми вступили 1 травня 2004 року", – додав він.

Серед відмінностей він перерахував "зростання німецько-французького домінування, особливо після Brexit", "привласнення Брюсселем повноважень", "все частіше використання позадоговірних процедур" і "застосування подвійних стандартів".

Як приклади він навів пропозицію канцлера Німеччини Олафа Шольца відмовитись від принципу одностайності в ухваленні окремих рішень ЄС – зокрема у сфері зовнішньої та безпекової політики, а також оподаткування.

"Європейський Союз однозначно рухається в неправильному напрямку, але той факт, що його еволюція пішла в такому напрямку, не означає, що цьому не можна протидіяти, що не можна спробувати це виправити", – підсумував лідер "Права і справедливості".

Раніше Ярослав Качинський, який у червні 2022 року пішов з посади віцепрем'єра Польщі, не менш критично відгукувався про Європейський Союз.

Так, у грудні 2021 року він заявив, що Німеччина намагається перетворити ЄС на "німецький четвертий рейх". А обґрунтовуючи відмову запровадити євро, казав, що це "означало б радикальне зубожіння поляків, велике їх пограбування".