Канцлер Германии предлагает отказаться от принципа единодушия при принятии решений ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает к масштабным реформам институтов Европейского союза и настаивает на прекращении действия принципа единодушия.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post.

Шольц настаивает на возможности принимать решения по определенным вопросам квалифицированным большинством и в качестве примера привел внешнюю политику или некоторые финансовые вопросы, например, налоговые.

"Не должно быть так, что одна страна может все остановить все. Мы не должны рассматривать тот факт, что не все всегда согласны, как проблему", - сказал Шольц.

"Нужно искать пути, чтобы прийти к решению. Мы не можем просто оставить все институциональные структуры такими, какие они есть", - добавил канцлер.

Разговоры об отказе от принципа единодушия в ЕС ведутся уже длительное время. Некоторые страны, в частности, Венгрия, часто злоупотребляют этим принципом для блокирования решений по международной политике.

В понедельник Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за то, чтобы большее количество сфер находилось в компетенции национальных государств, а не Европейского Союза.