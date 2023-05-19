РФ имеет намерение и возможности атаковать критическую инфраструктуру стран Запада - министр обороны Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия имеет "намерение и возможность" атаковать подводные энергетические и коммуникационные линии стран Запада.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

"Мы знаем, что у россиян есть специальная военно-морская программа, предназначенная для изучения и потенциального саботажа или атаки на критически важные объекты национальной инфраструктуры их противников", – отметил Уоллес.

Он сказал, что РФ имеет ряд подводных лодок и другой техники, а также шпионские корабли, специально предназначенные для этой цели.

Министр добавил, что Великобритания должна быть способной защитить такие объекты инфраструктуры.

О подводной безопасности европейские государства активно заговорили после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

Разведка Североатлантического Альянса указала на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные кабели, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

Великобритания объявила, что приобретет два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, такой как кабели и трубопроводы.

Накануне министры обороны Великобритании и Норвегии подписали соглашение о партнерстве для противодействия подводным угрозам.