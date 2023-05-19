Росія має намір і можливості атакувати критичну інфраструктуру країн Заходу - міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, Росія має "намір і можливість" атакувати підводні енергетичні та комунікаційні лінії країн Заходу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

"Ми знаємо, що у росіян є спеціальна військово-морська програма, призначена для вивчення і потенційного саботажу або атаки на критично важливі об'єкти національної інфраструктури їхніх противників", – зазначив Воллес.

Він сказав, що РФ має низку підводних човнів та іншої техніки, а також шпигунські кораблі, спеціально призначені для цієї мети.

Міністр додав, що Велика Британія повинна бути здатною захистити такі об'єкти інфраструктури.

Про підводну безпеку європейські держави активно заговорили після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі у вересні 2022 року. Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.

Раніше розвідка Північноатлантичного Альянсу вказала на підвищений ризик того, що Росія може пошкодити підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Велика Британія оголосила, що придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи.

Напередодні міністри оборони Британії та Норвегії підписали угоду про партнерство для протидії підводним загрозам.