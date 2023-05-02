В столкновениях во время демонстраций во Франции пострадали более 100 правоохранителей

108 полицейских и жандармов получили ранения во Франции во время первомайских демонстраций.

Об этом сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в понедельник вечером во время поездки в парижское управление полиции, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

19 столичных полицейских госпитализировали после столкновений с демонстрантами, заявил министр.

Такое количество раненых полицейских "1 мая чрезвычайно редкое", продолжил министр внутренних дел, "решительно осуждая это насилие". Полицейский, получивший коктейль Молотова в Париже, "имеет ожоги лица и рук, его жизнь вне угрозы", – сообщил Жеральд Дарманен.

Министр заявил о 300 акциях по всей Франции. В стране был произведен 291 арест, в том числе 90 в Париже. Также было выявлено более 2 000 радикально настроенных лиц.

Более 2 миллионов французов, по данным профсоюза CGT, и почти 800 000, по данным Министерства внутренних дел, вышли на улицы французских городов в понедельник на традиционный первомайский митинг, связанный в этом году с тринадцатым днем забастовок против пенсионной реформы.

Как сообщалось, в нескольких городах Франции во время демонстраций по случаю Дня труда произошли столкновения между правоохранителями и протестующими.