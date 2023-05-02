У сутичках під час демонстрацій у Франції постраждали більше 100 правоохоронців

108 поліцейських і жандармів отримали поранення у Франції під час першотравневих демонстрацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у понеділок ввечері під час поїздки до паризького управління поліції, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

19 столичних поліцейських госпіталізували після сутичок з демонстрантами, заявив міністр.

Така кількість поранених поліцейських "1 травня надзвичайно рідкісна", продовжив міністр внутрішніх справ, "рішуче засуджуючи це насильство". Поліцейський, який отримав коктейль Молотова в Парижі, "має опіки обличчя і рук, його життя поза загрозою", – повідомив Жеральд Дарманен.

Міністр заявив про 300 акцій по всій Франції. У країні було здійснено 291 арешт, у тому числі 90 у Парижі. Також було виявлено понад 2 000 радикально налаштованих осіб.

Понад 2 мільйони французів, за даними профспілки CGT, і майже 800 000, за даними Міністерства внутрішніх справ, вийшли на вулиці французьких міст в понеділок на традиційний першотравневий мітинг, пов'язаний цього року з тринадцятим днем страйків проти пенсійної реформи.

Як повідомлялося, у кількох містах Франції під час демонстрацій із нагоди Дня праці стались сутички між правоохоронцями й протестувальниками.