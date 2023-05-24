Военная помощь Украине со стороны Польши превысила 3 млрд евро
Общая стоимость польской военной помощи со стороны Украины с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже превысила три миллиарда евро.
Об этом сообщила канцелярия премьера Польши Матеуша Моравецкого по итогам его встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Варшаве, сообщает "Европейская правда".
Во время встречи Моравецкий и Стефанчук обсуждали вопросы скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, восстановления, а также военной поддержки.
"Стоимость наших поставок оружия, боеприпасов и военной техники уже превысила три миллиарда евро", – говорится в сообщении.
🇵🇱🤝🇺🇦 Spotkanie premiera @MorawieckiM z Przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem w #KPRM. Poruszane kwestie to m. in. ⤵️— Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 24, 2023
➡️ wsparcie militarne 🇺🇦 – wartość naszych dostaw broni, amunicji i sprzętu wojskowego przekroczyła już 3 mld euro
➡️ jak najszybsze… pic.twitter.com/94ZcDHxEHG
В рамках двухдневного визита в Польшу Руслан Стефанчук встретился не только с польским премьером, но и со спикерами Сейма и Сената Эльжбетой Витек и Томашем Гродским.
В четверг председатель Верховной Рады также должен произнести речь в польском парламенте.
Ранее в Польше сообщали, что передали Украине в целом 325 танков и 14 истребителей МиГ-29.