Нидерланды уже предоставили Украине 1,6 млрд евро военной помощи

Общий объем военной помощи Украине со стороны Нидерландов с начала полномасштабного вторжения составляет около 1,6 миллиарда евро.

Об этом говорится в ответе министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен на запрос парламента в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

"Общая стоимость военной помощи, предоставленной Украине, сейчас составляет около 1,6 млрд евро. Балансовая стоимость поставленного оборудования составляет 732 миллиона евро. В эту сумму также входят коммерческие поставки и взносы в различные фонды – как военные, так и гуманитарные", – говорится в ответе.

Также Оллонгрен подтвердила, что с середины апреля, когда она в последний раз отчитывалась парламенту о военной помощи Украине, Нидерланды снова передали ряд товаров военного назначения: системы противовоздушной обороны, боеприпасы малого калибра, приборы ночного видения, грузовики и логистическое оборудование, например краны и экскаваторы.

Кроме того, глава Минобороны Нидерландов подтвердила подготовку плана, чтобы как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"В этом проекте Нидерланды объединяют усилия с Данией, Бельгией и Великобританией. Ожидается, что к нему присоединится больше стран", – отметила она.

Напомним, в рамках инициативы Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских снарядов за 12 месяцев Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместные закупки.