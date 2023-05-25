Президент Кипра Никос Христодулидис ожидает более непосредственного участия Европейского Союза в усилиях по воссоединению островного государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, он заявил в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как отметил Христодулидис на пресс-конференции, Кипр является членом Европейского Союза, поэтому "кипрская проблема является европейской проблемой, и ее решение непосредственно влияет на Европейский Союз".

"В нынешних геополитических условиях, после российского вторжения в Украину, Европейский Союз может и должен сделать решительный вклад в возобновление переговоров, всегда в рамках Организации Объединенных Наций", – добавил он.

По мнению кипрского президента, ЕС имеет "инструменты и стимулы, которые могут привести к взаимосогласованному решению для кипрского народа, греков-киприотов и турок-киприотов, для Турции, для Европейского Союза".

Напомним, в 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, последний раз – в 2017 году, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.

Турецкая сторона всегда хотела уменьшить участие ЕС в мирных переговорах, поскольку и Кипр, и Греция являются странами-членами Евросоюза, в отличие от поддерживаемого Турцией Северного Кипра.

Напомним, ранее Христодулидис выразил надежду, что мирные переговоры о воссоединении острова могут возобновиться после выборов в Турции в мае.