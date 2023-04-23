Президент Кіпру прогнозує відновлення переговорів про возз'єднання острова  після виборів у Туреччині

Президент Кіпру Нікос Христодулідес прагне відновити переговори про возз'єднання острова, що зайшли в глухий кут, після виборів у Туреччині наступного місяця, і закликає ЄС відігравати більш активну роль.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

Христодулідес був обраний у лютому, пообіцявши вийти з глухого кута в переговорах щодо етнічно розділеного острова.

"Часовий горизонт – це вибори в Туреччині", – сказав він, маючи на увазі голосування 14 травня, в якому президент Реджеп Таїп Ердоган стикається з запеклою боротьбою проти об'єднаної опозиції на чолі з Кемалем Киличдароглу.

Острів у Середземному морі розділений на північну частину, де проживають кіпріоти-турки, і південну частину, де проживають кіпріоти-греки, після вторгнення Туреччини в 1974 році у відповідь на переворот, підтриманий Грецією. Анкара не визнає Республіку Кіпр, країну-члена ЄС, яка є єдиною суверенною владою над усім островом, що визнана на міжнародному рівні. Кілька спроб знайти компромісне врегулювання протягом багатьох років зазнали невдачі, остання з них – у 2017 році.

Христодулідес сказав, що Туреччина робить кроки до зближення із Заходом та іншими країнами регіону після руйнівних землетрусів у лютому – багато країн надіслали надзвичайну допомогу – і сподівається, що ці поліпшені зв'язки триватимуть, закладаючи основу для дипломатії щодо Кіпру.

"Все залежить від того, як Туреччина буде діяти після виборів. Чому зараз спостерігається зміна ставлення, чи це через вибори, чи вони дійсно бачать речі по-іншому через внутрішні фактори? Якщо є реальна воля, ми її використаємо" – зазначив президент.

Він підкреслив, що його сподівання на більш широке зближення між Анкарою і Заходом не залежать від того, хто переможе на турецьких виборах, оскільки Ердоган і Киличдароглу навряд чи суттєво розійдуться у поглядах на загальну політику щодо острова. "Ставлення і підхід Туреччини до кіпрської проблеми з плином часу не залежить від зміни уряду в країні. Ми хочемо, щоб у Туреччині був стабільний уряд, щоб у регіоні була стабільність" – зазначив Христодулідес.

Детальніше про очікування від виборів у Туреччині читайте у статті Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.