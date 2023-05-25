Кіпр очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова – президент

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс очікує на більш безпосередню участь Європейського Союзу в зусиллях із возз’єднання острівної держави.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, він заявив у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як зазначив Христодулідіс на пресконференції, Кіпр є членом Європейського Союзу, тож "кіпрська проблема є європейською проблемою, і її вирішення безпосередньо впливає на Європейський Союз".

"У нинішніх геополітичних умовах, після російського вторгнення в Україну, Європейський Союз може і повинен зробити рішучий внесок у відновлення переговорів, завжди в межах Організації Об'єднаних Націй", – додав він.

На думку кіпрського президента, ЄС має "інструменти й стимули, які можуть привести до взаємоузгодженого рішення для кіпрського народу, греків-кіпріотів і турків-кіпріотів, для Туреччини, для Європейського Союзу".

Нагадаємо, у 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, востаннє – у 2017 році, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.

Турецька сторона завжди хотіла зменшити участь ЄС у мирних переговорах, оскільки і Кіпр, і Греція є країнами-членами Євросоюзу, на відміну від підтримуваного Туреччиною Північного Кіпру.

Нагадаємо, раніше Христодулідіс висловив сподівання, що мирні переговори про возз'єднання острова можуть відновитись після виборів у Туреччині у травні.