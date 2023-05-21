Georgian Airways, летающая в Россию, запретила президенту Грузии летать ее самолетами

Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал "Новости-Грузия".

Председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили заявил, что это ответ на ее вчерашнее заявление – Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании после начала прямых рейсов в Москву.

"Мы не пустим ее на борт", – говорит Гаиашвили, требуя от президента извиниться, причем не только перед авиакомпанией, а перед всем народом Грузии.

По его мнению, Georgian Airways сегодня принадлежат заслуги и подвиги грузинских летчиков, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.

Всячески критикуя президента, Гаиашвили делает акцент на ее французское прошлое, указывая, что она "гуляла по Парижу" и неожиданно перешел на предков президента: "Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и сбежали, оставив грузинский народ голодным".

В субботу Саломе Зурабишвили объявила, что будет бойкотировать авиакомпанию Georgian Airways, которая с субботы начала осуществлять прямые рейсы в Москву.

Она призвала других грузин присоединиться к бойкоту авиакомпании.

Как сообщалось, рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву – первый прямой авиарейс из Тбилиси, запущенный после четырех лет – приземлился в субботу в российском аэропорту "Внуково".

Авиакомпания ранее выступила с эмоциональным заявлением, призвав убрать от нее "грязные руки", назвав противников сближения с Россией и прямого авиасообщения "комичными ничтожествами", а себя – патриотами Грузии.