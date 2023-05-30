Зеленский обсудил с Рютте создание авиационной коалиции и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте создание авиационной коалиции и усиление системы противовоздушной обороны.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении в понедельник, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, он проинформировал Рютте об ударах российских террористов.

"Обсудили наше оборонное взаимодействие – нашу новую авиационную коалицию, коалицию современных истребителей, которую создаем. И создадим! Конечно, обсудили и усиление нашей ПВО", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Рютте за готовность и дальше помогать защищать людей.

"Нидерланды – среди лидеров в помощи для защиты от террора, для привлечения террористов к ответственности", – отметил глава государства.

Премьер-министр Рютте 26 мая заявил, что его государство пока не приняло решение о предоставлении Украине истребителей F-16, но всерьез рассматривает такой вариант.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Нидерланды могут отправить истребители F-16 Украине после того, как пилоты пройдут обучение.

Нидерланды уже предоставили Украине 1,6 млрд евро военной помощи.