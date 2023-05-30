Зеленський обговорив із Рютте створення авіаційної коаліції та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте створення авіаційної коаліції та посилення системи протиповітряної оборони.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що він "проінформував Рютте про удари російських терористів".

"Обговорили нашу оборонну взаємодію – нашу нову авіаційну коаліцію, коаліцію сучасних винищувачів, яку створюємо. І створимо! Звичайно, обговорили й посилення нашої ППО", – сказав Зеленський.

Він подякував Рютте за готовність і надалі допомагати захищати людей.

"Нідерланди – серед лідерів у допомозі для захисту від терору, для притягнення терористів до відповідальності", – зазначив глава держави.

Прем’єр-міністр Рютте 26 травня заявив, що його держава поки не ухвалила рішення про надання Україні винищувачів F-16, але серйозно розглядає такий варіант.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Нідерланди можуть відправити винищувачі F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть навчання.

Нідерланди вже надали Україні 1,6 млрд євро військової допомоги.