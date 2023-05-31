Литва купит у Польши зенитные комплексы Grom за более чем 20 млн евро

Литва заключила соглашение о закупке польских зенитных комплексов Grom на сумму более 20 миллионов евро.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я встречаюсь с вице-премьер-министром Польши Мариушем Блащаком в Варшаве. Литва заключила соглашение с Польшей о закупке зенитного оружия Grom на сумму более 20 млн евро", – написал Анушаускас в своем Twitter.

Today I am meeting with the 🇵🇱 Deputy Prime Minister @mblaszczak in Warsaw. 🇱🇹 made an agreement with 🇵🇱 on the purchase of Grom anti-aircraft weapons for more than 20 million 💶. pic.twitter.com/NadTb7BZCz — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 30, 2023

Во вторник, 30 мая, в Варшаве состоялся четвертый Совет министров обороны Польши и Литвы.

Во время встречи министр обороны Литвы отметил, что в свете агрессии России против Украины НАТО должно продолжать укреплять свою передовую оборону, сообщает "Польское радио".

"Долгосрочное сдерживание России и реакция на агрессию требуют увеличения боевых возможностей на восточном фланге НАТО. Укрепление Вооруженных сил Польши является примером для подражания другими странами-союзниками.

На саммите в Вильнюсе мы стремимся к практическим решениям для усиления защиты восточной части НАТО и обеспечения надежной противовоздушной и противоракетной обороны в странах Балтии", – сказал Анушаускас.

Саммит лидеров НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Как сообщалось, Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита.

Напомним, что с 2017 года в Литве дислоцируется батальон НАТО во главе с Германией. Правительство Литвы ожидает, что до 2026 года Германия направит бригаду численностью до 5 тысяч солдат для усиления восточного фланга блока.