Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО

Германия расформирует многонациональную группу по противовоздушной и противоракетной обороне в Словакии и переместит силы, обслуживающие комплекс Patriot, в Литву для охраны неба во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу объявило Министерство обороны Германии.

Решение передислоцировать ЗРК Patriot из Словакии в Литву Германия приняла по просьбе Альянса.

"Благодаря своим разнообразным возможностям Бундесвер сделает значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз доказывает: мы гибкие и там, где мы нужны – на Германию в Альянсе можно положиться", – прокомментировал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Auf Anfrage des Bündnisses wird 🇩🇪 einen umfangreichen Beitrag zum Schutz des #NATO-Gipfels in Vilnius im Juli 2023 leisten. Auch die Kräfte der #Patriot-Mission in der Slowakei werden hierzu beitragen. Die dortige Multinationale Air and Missile Defence Task Force wird beendet👇 pic.twitter.com/TD6Pu50vZZ