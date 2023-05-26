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Германия перебросит свой ЗРК Patriot из Словакии в Литву для охраны саммита НАТО

Пятница, 26 мая 2023, 20:48

Германия расформирует многонациональную группу по противовоздушной и противоракетной обороне в Словакии и переместит силы, обслуживающие комплекс Patriot, в Литву для охраны неба во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу объявило Министерство обороны Германии.

Решение передислоцировать ЗРК Patriot из Словакии в Литву Германия приняла по просьбе Альянса.

"Благодаря своим разнообразным возможностям Бундесвер сделает значительный вклад в обеспечение безопасности саммита НАТО. Это еще раз доказывает: мы гибкие и там, где мы нужны – на Германию в Альянсе можно положиться", – прокомментировал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

В Словакии немецкий Patriot появились вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.

Берлин ранее предупреждал о намерениях до конца года передислоцировать из Словакии свои системы ПВО Patriot как часть мероприятий по оптимизации ресурсов Бундесвера.

Как известно, саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля, на него пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

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