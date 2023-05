Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom за понад 20 млн євро

Литва уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – написав Анушаускас у своєму Twitter.

Today I am meeting with the 🇵🇱 Deputy Prime Minister @mblaszczak in Warsaw. 🇱🇹 made an agreement with 🇵🇱 on the purchase of Grom anti-aircraft weapons for more than 20 million 💶.