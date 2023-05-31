Литва купить у Польщі зенітні комплекси Grom за понад 20 млн євро

Литва уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро", – написав Анушаускас у своєму Twitter.

Today I am meeting with the 🇵🇱 Deputy Prime Minister @mblaszczak in Warsaw. 🇱🇹 made an agreement with 🇵🇱 on the purchase of Grom anti-aircraft weapons for more than 20 million 💶. pic.twitter.com/NadTb7BZCz — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 30, 2023

У вівторок, 30 травня, у Варшаві відбулась четверта Рада міністрів оборони Польщі та Литви.

Під час зустрі міністр оборони Литви наголосив, що у світлі агресії Росії проти України НАТО має продовжувати зміцнювати свою передову оборону, повідомляє "Польське радіо".

"Довгострокове стримування Росії та реакція на агресію вимагають збільшення бойових можливостей на східному фланзі НАТО. Зміцнення Збройних сил Польщі є прикладом для наслідування іншими країнами-союзниками.

На саміті у Вільнюсі ми прагнемо практичних рішень для посилення захисту східної частини НАТО і забезпечення надійної протиповітряної та протиракетної оборони в країнах Балтії", – сказав Анушаускас.

Саміт лідерів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Як повідомляли, Німеччина перекине свій ЗРК Patriot зі Словаччини в Литву для охорони саміту.

Нагадаємо, що з 2017 року у Литві дислокується батальйон НАТО на чолі з Німеччиною. Уряд Литви очікує, що до 2026 року Німеччина направить бригаду чисельністю до 5 тисяч солдатів для посилення східного флангу блоку.