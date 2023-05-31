Молдова рассмотрит введение санкций против иностранцев за дестабилизацию 

В Молдове рассмотрят возможность введения санкций против иностранных граждан, ответственных за дестабилизацию ситуации в стране.

Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу 30 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Гросу отметил, что считает эффективными инструментами в контексте санкционирования виновных в дестабилизации в стране расследования прокуратуры или информацию, которую собирают спецслужбы и МВД.

"Доказательства, с которыми можно идти в суд и заявить, что иностранный гражданин совершил преступление против нашего государства. То, что мы введем санкции против иностранного гражданина, который не находится на территории нашей страны, и у него нет здесь активов, какой это даст эффект?" – сказал спикер в эфире программы Cutia Neagră на телеканале TV8.

В то же время он добавил, что парламент все же рассмотрит возможность введения санкций.

"Обсудим, как этот санкционный режим поможет нам параллельно с расследованиями", – добавил спикер.

Напомним, 30 мая Совет Европейского Союза принял регламент о введении санкций в рамках нового санкционного режима за дестабилизацию Молдовы.

Под санкции ЕС попали молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель председателя Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.