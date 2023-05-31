Молдова розгляне запровадження санкцій проти іноземців за дестабілізацію

У Молдові розглянуть можливість введення санкцій проти іноземних громадян, відповідальних за дестабілізацію ситуації в країні.

Про це заявив спікер парламенту Ігор Гросу 30 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Гросу зазначив, що вважає найефективнішими інструментами у контексті санкціонування винних у дестабілізації в країні розслідування прокуратури або інформацію, яку збирають спецслужби та МВС.

"Докази, з якими можна йти до суду і заявити, що іноземний громадянин скоїв злочин проти нашої держави. Те, що ми введемо санкції проти іноземного громадянина, який не перебуває на території нашої країни, і в нього немає тут активів, який це дасть ефект?" – сказав спікер в ефірі програми Cutia Neagră на телеканалі TV8.

У той самий час він додав, що парламент усе ж розгляне можливість запровадження санкцій.

"Обговоримо, як цей санкційний режим допоможе нам паралельно з розслідуваннями", – додав спікер.

Нагадаємо, 30 травня Рада Європейського Союзу ухвалила регламент про запровадження санкцій у межах нового санкційного режиму за дестабілізацію Молдови.

Під санкції ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топ-депутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.







