Зеленский встретился с делегацией Венецианской комиссии: обсудили реформу Конституционного Суда

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу с делегацией Европейской комиссии "За демократию через право", известной как Венецианская комиссия, которая находилась в Украине с визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Офис президента.

Отмечается, что Зеленский обсудил с экспертами "Венецианки" прежде всего реформу Конституционного Суда относительно процедур отбора кандидатур на должность судьи.

"Мы вполне осознаем большую ответственность, лежащую на нас, за проведение честного и прозрачного конкурса. Этого ожидает и требует украинский народ", – заявил глава государства на встрече.

Также стороны обсудили законы о деолигархизации и национальных меньшинствах, по итогам чего Зеленский подтвердил дальнейшее сотрудничество Украины и Венецианской комиссии "для обеспечения результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами".

Ранее представители "Венецианки" провели встречи с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком и вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Стефанишина ранее заявляла, что после визита в Украину эксперты Совета Европы подготовят новое заключение по законопроекту о Конституционном Суде Украины, и парламент примет его до конца мая.

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