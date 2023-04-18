Польша предлагает в 11-м пакете санкций ЕС запрет импорта всего российского газа и алмазов - СМИ

Польша в апреле направила в Европейскую комиссию предложения для нового, одиннадцатого пакета санкций Европейского Союза против России, где упоминаются в частности ограничения на импорт российской нефти и газа.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с документом, пишет "Европейская правда".

По словам дипломата ЕС, который говорил на условиях анонимности, предложения Польши закладывают начало долгих и сложных переговоров между 27 странами-членами объединения о будущем санкционном пакете.

Варшава предлагает, среди прочего, остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", идущего в Германию и проходящего через Польшу. Нынешние санкции ЕС на трубопроводную нефть не распространяются.

Также польская сторона предлагает полностью запретить импорт из России природного газа, в том числе сжиженного, и алмазов, а также ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики – последнее, как известно, открыто поддержали Германия и Литва.

В то же время Венгрия до сих пор решительно выступала против любых санкций против российской ядерной энергетики. Так же Бельгия, где расположен крупнейший в мире центр торговли алмазами, до сих пор успешно добивалась исключения запрета на их импорт из России.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций ЕС против России будет сосредоточен на борьбе с уклонением от уже введенных ограничений, в частности в отношении запасных частей и оборудования, которые РФ использует на поле боя против Украины.

Высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с Reuters отказался комментировать возможные сроки введения новых санкций.