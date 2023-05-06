Турецкая оппозиция в случае победы обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Оппозиция в Турции в случае победы на выборах 14 мая обещает ускорить рассмотрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический Альянс, которое тормозит действующая турецкая власть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью "Шведскому радио" рассказал Унал Чевикьоз, советник кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кырычдароглу.

Чевикьоз подчеркнул, что новое правительство Турции в случае победы оппозиции приложит усилия, чтобы ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до Вильнюсского саммита Альянса в июле.

"Я должен быть осторожным. Это также вопрос времени, но я надеюсь, что мы сможем завершить все процессы до саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку новое правительство имеет такое намерение", – подчеркнул он.

В то же время советник Киричдароглу предостерег, что ратификация будет зависеть от того, выиграет ли оппозиция в первом или втором туре, поскольку на формирование парламентских комитетов и правительства нужно время.

"Если бы у нас было больше времени, я мог бы быть более уверенным и дать более обязывающие обещания, но сейчас мы должны ждать, но все же смотреть на это с оптимизмом. Цель состоит в том, чтобы Швеция стала членом НАТО до саммита в Вильнюсе в июле", – подчеркнул Чевикьоз.

Как известно, Швеция и Финляндия совместно подали заявку на членство в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий внеблоковости после вторжения России в Украину.

В апреле Финляндия стала 31-й страной-членом Альянса, однако оппозиция со стороны Турции и Венгрии затормозила рассмотрение заявки Швеции. НАТО требует единодушного одобрения для принятия новых членов.

Последние опросы общественного мнения в Турции показывают, что Кемаль Кырычдароглу имеет шансы победить действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в первом туре, но его преимущество пока незначительно.