Турецька опозиція в разі перемоги обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО

Опозиція в Туреччині в разі перемоги на виборах 14 травня обіцяє пришвидшити розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу, який гальмує чинна турецька влада.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв’ю "Шведському радіо" розповів Унал Чевікьоз, радник кандидата в президенти Туреччини від опозиції Кемаля Киричдароглу.

Чевікьоз підкреслив, що новий уряд Туреччини в разі перемоги опозиції докладе зусиль, аби ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до Вільнюського саміту Альянсу в липні.

"Я маю бути обережним. Це також питання часу, але я сподіваюся, що ми зможемо завершити всі процеси до саміту НАТО у Вільнюсі, оскільки новий уряд має такий намір", – підкреслив він.

Водночас радник Киричдароглу застеріг, що ратифікація залежатиме від того, чи виграє опозиція в першому або другому турі, оскільки на формування парламентських комітетів і уряду потрібен час.

"Якби в нас було більше часу, я міг би бути більш впевненим і дати більш зобов'язуючі обіцянки, але зараз ми повинні чекати, але все ж таки дивитися на це з оптимізмом. Мета полягає в тому, щоб Швеція стала членом НАТО до саміту у Вільнюсі в липні", – підкреслив Чевікьоз.

Як відомо, Швеція і Фінляндія спільно подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року, відмовившись від десятиліть позаблоковості після вторгнення Росії в Україну.

У квітні Фінляндія стала 31-ю країною-членом Альянсу, проте опозиція з боку Туреччини та Угорщини загальмувала розгляд заявки Швеції. НАТО вимагає одностайного схвалення для прийняття нових членів.

Останні опитування громадської думки в Туреччині показують, що Кемаль Киричдароглу має шанси перемогти чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в першому турі, але його перевага наразі незначна.