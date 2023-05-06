Пророссийская активистка Елена Колбасникова в субботу организовала акцию в городе Леверкузен в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия с призывом прекратить военную поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Bild.

В акции под лозунгом "Никогда больше войны. Мир с Россией" в Леверкузене приняли участие лишь две сотни человек. Сначала они собрались на протест на площади Штельценбрюкке, после чего оттуда отправился кортеж из около 80 автомобилей в сопровождении 20 полицейских машин.

ФОТО: WOK

Представитель полиции Леверкузена Кристоф Жиль сообщил Bild, что двух участников акции, в том числе ребенка, попросили закрыть символы Z и V на одежде. Полицейские сопровождали митинг и "внимательно следили" за тем, что там говорилось.

"С этой целью был привлечен переводчик, который проверял выступления на предмет возможного криминального содержания. Этот процесс до сих пор продолжается", – отметил Жиль.

Сама Колбасникова рассказала Bild, что организовала протест, потому что "не хочет, чтобы в Украину больше поставлялось оружие, потому что в результате этого ежедневно погибает все больше людей". "Мы требуем дипломатического решения", – добавила она.

Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и в связи с этим сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками.

Вместе с бывшим членом антимигрантской партии ProNRW Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега, посвященного годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проследовать к советскому памятнику в Кельне.

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.

Сейчас против Колбасниковой ведутся два расследования, в частности за оправдание агрессивной войны.