Фанатка Путіна зібрала 200 людей на проросійську акцію в німецькому Леверкузені

Проросійська активістка Єлена Колбаснікова в суботу організувала акцію в місті Леверкузен у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія із закликом припинити військову підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Bild.

В акції під гаслом "Ніколи більше війни. Мир із Росією" у Леверкузені взяли участь лише дві сотні людей. Спершу вони зібрались на протест на площі Штельценбрюкке, після чого звідти вирушив кортеж із близько 80 автомобілів у супроводі 20 поліцейських машин.

Фото: wok

Речник поліції Леверкузена Крістоф Жиль повідомив Bild, що двох учасників акції, зокрема дитину, попросили закрити символи Z і V на одязі. Поліцейські супроводжували мітинг і "уважно стежили" за тим, що там говорилося.

"З цією метою було залучено перекладача, який перевіряв виступи на предмет можливого кримінального змісту. Цей процес досі триває", – зазначив Жиль.

Сама Колбаснікова розповіла Bild, що організувала протест, бо "не хоче, аби в Україну більше постачалася зброя, тому що в результаті цього щодня гине все більше людей". "Ми вимагаємо дипломатичного рішення", – додала вона.

Єлена Колбаснікова є одним із лідерів проросійських протестів у Німеччині і в зв'язку з цим співпрацює з місцевими правоекстремістськими політиками.

Разом із колишнім членом антимігрантської партії ProNRW Маркусом Байзіхтом вона виступила перед учасниками автопробігу, присвяченого річниці з дня капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 2022 року. Тоді понад тисяча активістів зібралися в автомобілях із російськими та радянськими прапорами біля одного з озер, щоб прослідувати до радянського пам'ятника в Кельні.

Розслідування Reuters визначило Колбаснікову та її партнера Макса Шлунда частиною прокремлівської мережі агентів впливу в Німеччині. Серед іншого, вони були причетні до збору коштів для російської армії.

Наразі проти Колбасникової ведуться два розслідування, зокрема за виправдання агресивної війни.