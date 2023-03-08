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В Германии будут судить россиянку за одобрение войны против Украины

Среда, 8 марта 2023, 22:11

Суд города Кельн будет рассматривать дело в отношении гражданки России Елены Колбасниковой, которой грозит заключение по обвинению в пропаганде войны из-за публичного одобрения полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", представитель суда сообщил в комментарии DW.

Колбасникова обвиняется по пункту 2 статьи 140 Уголовного кодекса ФРГ, поскольку во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 года она одобрила агрессивную войну против Украины, пояснили в суде.

По заключению прокуратуры Кельна, Колбасникова совершила преступление, поскольку заявила на митинге: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине". Тем самым обвиняемая, по словам прокуратуры, одобрила преступление словами, которые могут нарушить общественный порядок.

Прокремлевские активисты в Германии собирали деньги на снаряжение для российской армии - СМИ

Согласно международному праву, ведение агрессивной войны является преступлением, и тот, кто одобряет ее, рискует получить в Германии три года тюрьмы. Более вероятным наказанием, однако, является денежный штраф, отмечает DW.

Сама Колбасникова - уроженка украинского города Днепр - утверждает, что стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду". В сентябре 2022 года она организовала в центре Кельна демонстрацию "Против войны и поставок вооружений Украине".

Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и в связи с этим сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками.

Вместе с бывшим членом антимигрантской партии ProNRW Маркусом Байзихтом она выступила перед участниками автопробега, посвященного годовщине со дня капитуляции нацистской Германии 8 мая 2022 года. Тогда более тысячи активистов собрались в автомобилях с российскими и советскими флагами у одного из озер, чтобы проследовать к советскому памятнику в Кельне.

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.

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